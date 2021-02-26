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МОЗ чекає на результати аналізів на нові штами COVID наступного тижня

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні поки що не зафіксували британський, південноафриканський або бразильський різновиди коронавірусу. Наступного тижня очікуються нові результати на наявність нових штамів COVID в країні.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, Україна отримала результати зразків з клініки Шаріте, куди направлялись біоматеріали для аналізу. У тих зразках мутацій COVID не було виявлено.

"Також наступного тижня очікуємо результати проведеного всередині країни секвенування, де будуть досліджені зразки тяжкохворих, які були відібрані в Івано-Франківській області. Будемо знати, циркулюють у нас минулі штами або вже є нові штами, які призводять до зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні немає обладнання для визначення нових штамів COVID-19. У зв'язку з цим зразки відправляють на перевірку в Німеччину.

Також РБК-Україна писало, що британський штам коронавірусу виявили вже в 100 країнах світу.

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