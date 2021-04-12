МОЗ заявив про пікове навантаження на службу екстреної медицини через COVID

За її словами, в середньому в Україні бригади екстреної медичної допомоги здійснюють близько 17-19 тисяч виїздів на добу.

"Ми протягом останнього тижня маємо пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги. У нас високий рівень госпіталізацій", - заявила Микичак.

При цьому в МОЗ зазначили, що в деяких регіонах йде зниження навантаження на екстрену службу медичної допомоги.

"Це в тому числі в Івано-Франківській і Закарпатській області. Про це свідчать і показники захворюваності. Водночас залишається високий рівень виїздів у Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Відрадним є те, що дещо стабілізувався навантаження на екстренку у місті Київ", - додала заступник міністра.