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МОЗ запросив додаткові кошти на лікування COVID-19

Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я подало на розгляд Кабінету міністрові проект постанови про виділення Національній службі здоров'я додаткових коштів. Їх спрямують на оплату стаціонарної медичної допомоги з лікування COVID-19.

Про це в ході брифінгу розповіла заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

Вона нагадала, що в квітні окремим рядком в НСЗУ на COVID-19 було передбачено 15,8 млрд гривень.

"Ця сума ґрунтувалася на прогнозах Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також на експертизі фахівців. Прогноз у квітні і дані після завершення жовтня суттєво відрізняються... Зокрема, у квітні виплатили 953 млн грн, а в жовтні - 3,3 млрд грн", - підкреслила заступник голови МОЗ.

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У зв'язку з цим Нацслужба здоров'я заявила про потребу в додаткових грошах.

"Прогнози уточнили, і 6 листопада НСЗУ повідомила про потребу в додаткових коштах, щоб була можливість закрити фінансування грудня. Цей запит повністю верифікований МОЗ, і уряду поданий проект про виділення відповідних коштів", - додала заступник міністра.

На наступний рік НСЗУ вимагає 225 млрд грн. У МОЗ сподіваються, що ця сума буде погоджена.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що за лікування пацієнтів з COVID-19 і з підозрою на цю хворобу НСЗУ виплатила лікарням понад 8 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна, влада в регіонах самостійно визначає лікарні, які можуть долучити для лікування пацієнтів з коронавірусом. Потім ці списки подаються до Міністерства охорони здоров'я, а відомство згодом укладає контракти з цими лікарнями.

Прогноз погоди
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