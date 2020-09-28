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МОЗ заклав 15 млрд грн на вакцини від COVID-19 в проект бюджету-2021

Україна , Понеділок 28 вересня 2020 18:56
МОЗ заклав 15 млрд грн на вакцини від COVID-19 в проект бюджету-2021
Фото: введення вакцини (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Ця сума значно вища за ту, яку закладало Міністерство фінансів

У проект державного бюджету на 2021 рік Міністерство охорони здоров'я заклало 15,08 млрд гривень на вакцини проти COVID-19. Також 595,5 млн гривень заклали на трансплантацію.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

"Ми заклали відповідні кошти на боротьбу з епідеміями та на заходи, які з цим пов'язані, в тому числі та на вакцинацію. Виходили ми з тієї вартості вакцин, яку нам надали кілька компаній, які зараз перебувають на третій фазі клінічних випробувань", - повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

За його словами, вакцинація буде проводитися коштом держави українцям, які перебувають у групі ризику.

"Вакцинація буде проводитися коштом держави громадянам, які перебувають у групі ризику. Все це ми розрахували, і у нас вийшла сума в 15,08 млрд гривень", - зазначив він.

Зазначимо, що раніше Міністерство фінансів заклало в державний бюджет на 2021 рік на закупівлю вакцин від коронавірусу меншу суму - 2,6 мільярда гривень.

Раніше повідомлялося, що Україна у рамках міжнародної ініціативи COVAX отримає вакцини від коронавірусу тільки для 20% населення країни. Всього вакцини потребуватимуть близько 30 млн українців.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, у середині вересня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 35% опитаних українців.

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