МОЗ закупить додаткові дози вакцин проти кору і краснухи

Міністерство охорони здоров'я України закупить додаткові дози вакцин проти кору, паротиту та краснухи. Відповідну постанову в ході засідання у середу, 17 липня, схвалив Кабінет міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, згідно з пояснювальною запискою, МОЗ нададуть дозвіл на закупівлю вакцин за рахунок залишків коштів, які утворилися на рахунках спеціалізованих організацій, які закуповували вакцини раніше: 209 461,172 тисяч гривень з 2016 року і 66 800,765 тисяч гривень з 2017 року.

У записці підкреслюється, що потреба у вакцинах постійно зростає, так як в Україні з 2018 року почалася друга хвиля спалаху кору з показником в понад 10 тисяч хворих на місяць. Відзначається, що загальна потреба у вакцині перевищує 5 млн доз.

У зв'язку з тим, що вакцини потрібно замовляти заздалегідь, МОЗ просив встигнути розмістити замовлення за цінами 2018 року - 121,5 гривень за дозу.

Варто зазначити, в ході розгляду документ викликав ряд обурених зауважень з боку Госзазначейства і Міністерства фінансів. У свою чергу в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун звинуватила їх у зриві закупівель. Однак за підсумком проект постанови затвердили.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що станом на 20 червня в Україні було 750 336 доз вакцини проти кору. У міністерстві запевняли, що всі регіони держави забезпечені вакцинами виробництва Бельгії і США.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина повідомила, що в Закарпатській і Івано-Франківській областях найнижчий рівень вакцинації від кору і краснухи.