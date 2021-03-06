МОЗ: за затримки постачання китайської вакцини в Україну оштрафують постачальника

Рішення про схвалення використання Sinovac ще не прийнято.

"Вони точно не дотримуються заявлених термінів... Будуть штрафи, які вказані в контракті", - заявив Іващенко.

Договором визначено обов'язок контрагента здійснити постачання першої партії в 700 тисяч доз не пізніше ніж через 30 днів після реєстрації вакцини в одній з зазначених у переліку країн. Відповідно до умов договору про закупівлю перша партія має бути передана та прийнята Україною не пізніше 7 березня.

Крім того, не менше ніж за три робочі дні до дати постачання постачальник, зобов’язаний надати замовнику свідоцтво про реєстрацію продукції в Україні. Відповідна реєстрація може бути проведена у межах спеціальної процедури, визначеної ст. 9-2 ЗУ "Про лікарські засоби".