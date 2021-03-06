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МОЗ: за затримки постачання китайської вакцини в Україну оштрафують постачальника

Автор: Артур Родивилов

Україна оштрафує постачальника за несвоєчасне постачання китайської вакцини проти COVID-19. Компанія "Лекхім", яка є представником Sinovac, не дотримується термінів.

Про це повідомив Reuters заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

Рішення про схвалення використання Sinovac ще не прийнято.

"Вони точно не дотримуються заявлених термінів... Будуть штрафи, які вказані в контракті", - заявив Іващенко.

Договором визначено обов'язок контрагента здійснити постачання першої партії в 700 тисяч доз не пізніше ніж через 30 днів після реєстрації вакцини в одній з зазначених у переліку країн. Відповідно до умов договору про закупівлю перша партія має бути передана та прийнята Україною не пізніше 7 березня.

Крім того, не менше ніж за три робочі дні до дати постачання постачальник, зобов’язаний надати замовнику свідоцтво про реєстрацію продукції в Україні. Відповідна реєстрація може бути проведена у межах спеціальної процедури, визначеної ст. 9-2 ЗУ "Про лікарські засоби".

Нагадаємо, раніше у фармацевтичній компанії "Лекхім", яка є представником Sinovac, заявили, що вакцину від коронавірусу китайської компанії планують поставити в Україну до 15 березня.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що вакцину Sinovac повинні поставити в Україну до 6 березня, але терміни можуть бути зміщені.

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