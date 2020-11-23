МОЗ може збільшити кількість ліжок для хворих COVID-19 до 90 тисяч

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні можуть збільшити кількість ліжок для інфікованих коронавірусом до 90 тисяч. Це майже половина із загальної кількості.

Про це Максим Степанов повідомив під час брифінгу.

""Ми можемо збільшити кількість ліжок майже до 90 тисяч. Це майже 50% всіх ліжок, які в нас є в Україні. Щоб були відведені для COVID-19"", - сказав міністр.

Нагадаємо, Степанов також запевнив, що ситуація з кількістю ліжок для заражених коронавірусом в країні контрольована. Він повідомив, що влада розуміє, як діяти далі.

Зазначимо, що в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже у двох областях. В середньому по країні заповнені 52% таких ліжок.

Крім того, "РБК-Україна" писало, що в Україні за минулу добу зафіксували 10 945 нових випадків коронавіруса. Найбільше заражень в Києві, Дніпропетровській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях.