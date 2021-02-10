МОЗ затвердив зміни до ліків, що застосовуються при лікуванні важкохворих COVID-пацієнтів

Міністерство охорони здоров’я України затвердило зміни до інструкції для медичного застосування лікарського засобу "Дексаметазон-Дарниця". Згідно з внесеними змінами, розчин для ін’єкцій, 1 мл/4 мг, показаний для лікування коронавірусної хвороби COVID-19 у пацієнтів, які потребують додаткової кисневої терапії.

Про це повідомляється на сайті Державного експертного центру МОЗ України.

Також препарат включено до чинного протоколу "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (Сovid-19)", затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України.

Дексаметазон є добре відомим лікарським засобом із встановленим профілем безпеки, який має широкий спектр застосування у світі за низкою показань.

Нагадаємо, дексаметазон був визнаним першим у світі лікарським засобом, для якого було доведено ефективність у зниженні ризику смертності серед важкохворих пацієнтів з COVID-19 на основі позитивних результатів, підтверджених дослідженням RECOVERY (NCT04381936), проведеним Оксфордським університетом.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), ґрунтуючись на результатах дослідження RECOVERY схвалило використання лікарських засобів з діючою речовиною дексаметазон в пацієнтів, які потребують додаткової кисневої терапії або ШВЛ у зв’язку з ускладненнями перебігу COVID-19.

Крім того, згідно з рекомендаціями ЕМА, цей препарат приймають перорально або внутрішньовенно у вигляді ін’єкції або інфузії крапельно у вену.

Станом на початок 2021 року дексаметазон залишається єдиним лікарським засобом у світі, що продемонстрував зниження смертності серед пацієнтів з COVID-19, котрі потребують додаткової кисневої терапії чи штучної вентиляції легень