МОЗ затвердив єдиний протокол лікування хворих коронавірусом

Фото: міністр охорони здоров'я Максим Степанов (facebook.com/moz.ukr)

За словами Максима Степанова, протокол був затверджений протягом двох днів

Міністерство охорони здоров'я України затвердило єдиний державний протокол лікування хворих коронавірусом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму відеозверненні.

За його словами, протокол був затверджений протягом двох днів.

"Вже зараз всі медики країни отримують чіткий алгоритм лікування хворих. На жаль, від цього вірусу немає щеплення або ліків. Більш того, не застрахований ніхто, і захворіти може кожен. Але багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше України, вже мають ефективні напрацювання у боротьбі з хворобою, викликаною новим коронавірусом. І ми встановили стандарт лікування, заснований на досвіді цих країн", - зазначив Степанов.

Звернення міністра охорони здоров'я України Максима Степанова: Добрий день. За перші три дні роботи я отримав... Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Четвер, 2 квітня 2020 р.

Нагадаємо, у Вінниці розробили і офіційно затвердили власний протокол лікування коронавірусу. Наголошується, що це медикаментозне лікування ще до етапу застосування апаратів штучної вентиляції легенів. Для лікування використовують групу протималярійних препаратів, а також препарати, які застосовують при лікуванні СНІДу, оскільки до складу геному вірусу Covid-19 входить частина геному вірусу імунодефіциту людини.

Крім того, в Києві за порушення обсервації склали адміністративні протоколи стосовно понад 60 осіб. Повідомляється, що п'ять з них вже оштрафували на суму до 17 тисяч гривень, інші протоколи знаходяться ще на розгляді в судах.