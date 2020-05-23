МОЗ встановило рекорд за добовою кількістю тестів на COVID-19

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

За добу зробили понад 10 тисяч тестів

В Україні встановили новий рекорд за кількістю ПЛР-тестів на коронавірус, здійснений за добу. Вчора, 22 травня, українські лабораторії зробили понад 10 тисяч тестів.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Степанова, за минулу добу лабораторні центри здійснили 10 248 досліджень на коронавірус.

"За попередню добу здійснено 10 248 досліджень методом ПЛР - це такий наш новий рекорд. Вперше ми перевищили 10 тисяч досліджень методом ПЛР, і ми рухаємось далі", - наголосив він.

Нагадаємо, 14 травня українські лабораторні центри зробили майже 9 тисяч досліджень на коронавірус методом ПЛР.

Крім того, МОЗ планує на початок червня вийти на щоденну кількість ПЛР-тестів на коронавірус від 15 до 20 тисяч. Міністерство нарощує потужності лабораторних центрів.

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Автор: Дмитро Левицький