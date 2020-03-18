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МОЗ встановлює осіб, які контактували із зараженим коронавірусом нардепом

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Додатково проведуть дезінфекцію в комітетах, де працював Шахов

Співробітники Міністерства охорони здоров'я прибутку у Верховну раду і встановлюють всіх осіб, які контактували з інфікованим коронавірусом народним депутатом Сергієм Шаховим. Про це повідомили в прес-службі апарату Ради.

Повідомляється, що на даний момент народний депутат перебуває в самоізоляції.

"Співробітники Міністерства охорони здоров'я вже прибули до Верховної Ради України для проведення необхідних дій. Повідомляємо, що наразі встановлюються всі особи, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим, для проведення необхідних тестів. Додатково будуть проведені санітарно-епідеміологічні заходи в тих комітетах, в роботі яких брав участь політик", - повідомили в апараті парламенту.

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що коронавірусом захворів народний депутат Сергій Шахов. Пізніше Моз офіційно підтвердив зараження нардепа.

Також РБК-Україна писало, що нардепи 17 березня прийняли рішення працювати в комітетах до 3 квітня в рамках карантину через конавируса. Проведення пленарних засідань відклали. Разом з тим голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вже анонсував проведення позачергового засідання ВР наступного тижня.

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