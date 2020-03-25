МОЗ: в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусу

В Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

Зазначається, що за добу було зафіксовано 29 нових випадків.

"За даними ЦГЗ (Центру громадського здоров’я), станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків", - йдеться у повідомленні.

Крім того, перші випадки зараження були зафіксовані ще в чотирьох областях України - Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій.

Загалом, географія поширення коронавірусу по регіонах виглядає так:

Чернівецька область - 38 (1 летальний) випадків, з них 13 виявлено протягом останньої доби;

м. Київ - 31 випадок (з них 2 виявлено протягом останньої доби);

Київська область - 22 випадків (з них 7 протягом останньої доби);

Івано-Франківська область - 5 (1 летальний) випадків;

Тернопільська область - 4 випадки (2 з яких виявлено протягом останньої доби);

Запорізька область - 2 випадки (виявлені за останню добу)

Дніпропетровська область - 2 випадки;

Житомирська область - 2 (1 летальний) випадки;

Львівська область - 2 випадки;

Волинська область - 1 випадок (виявлено за останню добу);

Донецька область - 1 випадок;

Луганська область - 1 (виявлено за останню добу)

Одеська область - 1 (виявлено за останню добу)

Черкаська область - 1 випадок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги від коронавірусу помер чоловік. При цьому в МОЗ поки не підтвердили даний випадок.

Також РБК-Україна писало, що у Тернопільській області поліція розшукує близько 500 осіб, які з контактували з інфікованим коронавірусом священиком. На період спілкування з людьми, священик не знав, що заражений.