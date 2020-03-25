МОЗ: в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусу

Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях
В Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я у Facebook.
Зазначається, що за добу було зафіксовано 29 нових випадків.
"За даними ЦГЗ (Центру громадського здоров’я), станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків", - йдеться у повідомленні.
Крім того, перші випадки зараження були зафіксовані ще в чотирьох областях України - Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій.
Загалом, географія поширення коронавірусу по регіонах виглядає так:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги від коронавірусу помер чоловік. При цьому в МОЗ поки не підтвердили даний випадок.
Також РБК-Україна писало, що у Тернопільській області поліція розшукує близько 500 осіб, які з контактували з інфікованим коронавірусом священиком. На період спілкування з людьми, священик не знав, що заражений.