МОЗ: в Україні можуть розпочати масове тестування на антитіла до коронавірусу

Україна може стати пʼятою країною у світі, де запустять масову ІФА-діагностику для виявлення антитіл до коронавірусу. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу" каналі "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Як Ляшко зазначив, наразі в Україні використовують ПЛР-тести для виявлення коронавірусу, але тестування ІФА-методами вже проводять у США та Німеччині.

"Україна може стати пʼятою країною у світі, де буде запущена масова ІФА-діагностика. Це буде показувати, перехворіли чи не перехворіли на коронавірус, чи сформований імунітет. Ми не маємо чітких наукових даних, якої тривалості буде цей імунітет. Але поки можемо судити про те, що в кого є наявні антитіла, там імунітет справляється три місяці", - заявив він.

При цьому Ляшко наголосив, що в Україні ще не запущене ІФА-тестування, оскільки тести тільки проходять випробування. Він додав, що українська лабораторна мережа готова проводити мільйон тестів на добу.

Нагадаємо, станом на ранок 24 квітня в Україні зросла кількість заражених коронавірусом до 7647 людей.

Разом з тим, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що система охорони здоров'я України поки справляється з ростом хворих коронавірусом.