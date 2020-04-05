МОЗ: в Україні коронавірус поширюється повільніше, чим в Італії

Захворювання на коронавірус в Україні поширюється повільніше, чим в країнах, які займають перші позиції за підтвердженими випадками COVID-19. Про це на брифінгу заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ляшка, в Україні приріст підтверджених випадків за добу становить 14%.

"Якщо ми подивимося статистику, за скільки країни проходять шлях від 100 до 1200 осіб, Італія пройшла цей шлях за 6 днів, Іспанія - 7 днів, США - за 8 днів, Україна - понад 9 днів", - заявив він.

Зазначимо, що за даними сервісу worldometers, від початку спалаху COVID-19 у Сполучених Штатах на коронавірус перевірили вже понад 1,5 млн осіб, в Італії - понад 657 тисяч, а в Іспанії тестування пройшли 355 тисяч осіб, тоді як в Україні загальна кількість перевірених осіб становить всього 5 493.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 5 квітня в Україні лабораторно підтвердили 1251 випадок захворювання на коронавірус. За останню добу Центр громадського здоров'я виявив 156 випадків зараження. При цьому кількість летальних випадків від захворювання на COVID-19 перевищила 30.