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МОЗ Туреччини закликало робити третю COVID-щеплення

Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа закликав громадян зробити третє щеплення від коронавірусу. Оскільки третя доза вакцини забезпечує кращий захист від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

За словами міністра, Туреччина провела дослідження, в якій взяло участь близько 31 млн вакцинованих людей. Дослідження показало, що люди, які отримали три дози вакцини, краще захищені від коронавірусу.

Глава МОЗ додав, що результати дослідження будуть оновлені, оскільки з моменту введення третьої дози пройшло не так багато часу.

"Значення дослідження полягає в тому, що воно науково доводить необхідність третьої дози", - заявив міністр.

За його словами, три дози інактивованої вакцини та дві дози інактивованої вакцини плюс одна доза мРНК-вакцини забезпечують рівний захист.

Він зазначив, що команда, яка розробила мРНК-вакцину, припустила, що може знадобитися додаткова доза.

Нагадаємо, раніше МОЗ Туреччини дозволив громадянам, які пройшли повний курс вакцинації препаратом Sinovac, отримати додаткове щеплення від коронавірусу компанії Pfizer.

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