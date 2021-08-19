МОЗ Туреччини закликало робити третю COVID-щеплення

За словами міністра, Туреччина провела дослідження, в якій взяло участь близько 31 млн вакцинованих людей. Дослідження показало, що люди, які отримали три дози вакцини, краще захищені від коронавірусу.

Глава МОЗ додав, що результати дослідження будуть оновлені, оскільки з моменту введення третьої дози пройшло не так багато часу.

"Значення дослідження полягає в тому, що воно науково доводить необхідність третьої дози", - заявив міністр.

За його словами, три дози інактивованої вакцини та дві дози інактивованої вакцини плюс одна доза мРНК-вакцини забезпечують рівний захист.

Він зазначив, що команда, яка розробила мРНК-вакцину, припустила, що може знадобитися додаткова доза.