МОЗ: немає тенденції, що від тестів залежить ріст зараження коронавірусом

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні одна з найкращих ситуація з коронавірусом, але останній тиждень збільшується кількість заражень. Збільшення кількості нових випадків COVID-19 залежить від декількох факторів.

Про це він заявив на брифінгу.

За його словами, збільшення кількості тестувань - збільшує кількість випадків, але це не означить, що тільки від тестувань це залежить.

"Останнім часом ми даємо суттєвий приріст, який більший загальносвітового. Чому так відбувається? Якщо ми подивимось на цю динаміку, ви побачите з 1 травня і до вчоранього дня, до 17 липня, як відбувається захворюваність", - заявив він.

Нагадаємо, станом на 18 червня в Україні зафіксували 829 нових випадків коронавірусу - це новий антирекорд.

Раніше повідомлялось, що зростання кількості нових хворих на COVID-19, яке зафіксоване в останній тиждень, пов'язане з тим, що українці почали нехтувати протиепідемічними рекомендаціями МОЗ.