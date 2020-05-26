МОЗ може переплатити за кошти для боротьби з COVID-19, - Bihus.Info

Фото: МОЗ (РБК-Україна)

По окремих позиціях переплата може скласти понад мільярд гривень

Міністерство охорони здоров'я України спланувало витрати на закупівлю засобів для боротьби з COVID-19 і встановило ціни на необхідні товари вище ринкових. Журналісти Bihus.Info отримали копії документів, в яких за підписом міністра Максима Степанова, обґрунтовувалися заплановані витрати.

Про це повідомляє Bihus.info.

За інформацією журналістів, частину позицій з переліку за своєю розрахунковою вартістю мало не в половину перевищують вартість, за якими ці товари купують волонтери.

"Різниця в ціні тільки захисних костюмів, які МОЗ хоче купити майже за 4,5 мільйона, у порівнянні з ціною, за якою такі ж за характеристиками костюми закуповують благодійники - більше мільярда гривень", - йдеться у повідомленні.

Журналісти Bihus.info порівняли ціни, закладені МОЗ, з цінами на аналогічні товари, які за кошти благодійників закуповує організація "Пацієнти України".

Варто відзначити, що навіть в проект, що погодив бюджетний комітет Верховної ради, зазначено: представлені МОЗ матеріали не містять належних пояснень і обґрунтувань, в тому числі і щодо вибору ціни.

"Втім, це ніяк не відбилося на виділення запланованих грошей. Що може пояснюватися гострою необхідністю здійснити закупівлі зазначених товарів для забезпечення необхідним закладів охорони здоров'я. Але якщо МОЗ під час безпосередньо закупівель збереже поки ще орієнтовний порядок цін на основні позиції - є високий ризик втрати значної частини бюджету", - пише Bihus.info.

Нагадаємо, НАБУ перевіряє закупівлю урядом захисних костюмів за завищеними цінами.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський заявив, що особисто буде контролювати закупівлі засобів індивідуального захисту, які буде здійснювати МОЗ.

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Автор: Виталина Благодатова