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МОЗ створив план поетапного реагування на ситуацію з коронавірусом в Україні

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 10:22
МОЗ створив план поетапного реагування на ситуацію з коронавірусом в Україні
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

У МОЗ не говорять, коли коронавірус в Україні досягне піку

У МОЗ є план поетапного реагування на ситуацію з коронавірусом в Україні. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що з завтрішнього дня розпочне звітувати про результати роботи штабу, який створений при керівнику з ліквідації надзвичайної ситуації щодо поширення коронавірусу.

"Коли ми говоримо про першу хвилю, це 67 тисяч ліжок, але є питання і лікарень другої хвилі, які будуть підключені, коли більше, ніж 50% ліжкового фонду, буде зайнятий хворими з коронавірусною хворобою. Для цього ми розробили план поетапного реагування на ситуацію, яка є в країні. Саме епідемічну ситуацію", - зазначив він.

Нагадаємо, станом на ранок 31 березня кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 549.

Додамо, Головним ситуаційним центром України створено електронну карту поширення коронавірусу в Україні та світі.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України у неділю, 29 березня, прийняв рішення про обов'язкову обсервацію для тих українців, які повертаються з-за кордону для запобігання поширення коронавірусу на території країни.

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