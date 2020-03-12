МОЗ уточнив стан українця, у якого був зафіксований коронавірус

Міністерство охорони здоров'я України повідомило про стан українця, в якого був зафіксований новий тип коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Зазначається, що чоловіку з Чернівецької області 64 роки, наразі його стан стабільний.

"Його дружина, яка повернулась з Італії протягом останніх 14 днів, була єдиною людиною, з якою інфікований пацієнт тісно контактував", - йдеться у повідомленні.

Наразі сама жінка почувається добре та немає ознак гострих вірусних захворювань, їй проводять лабораторні тести та дослідження.

Нагадаємо, число заражених коронавірусом в Україні зросло до трьох осіб. Повідомляється, що зафіксовано два нових випадки коронавірусної

інфекції - у жінки пенсійного віку з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Як повідомляло РБК-Україна, з 12 березня в Україні вводиться карантин через коронавірус. Згідно з рішенням Кабміну, до 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, виші. Також на три тижні по всій країні закриють кінотеатри, ТЦ і заборонять проведення масових заходів за участю понад 200 осіб (в Києві - понад 60).