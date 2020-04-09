МОЗ повідомив про 5 нових випадків смерті від коронавірусу

За добу в Україні від коронавірусу померли 5 українців. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, станом на ранок 9 квітня загальна кількість смертельних випадків в Україні зросла до 57.

Нагадаємо, станом на ранок, 8 квітня, було відомо про 52 летальних випадків.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 1892 випадків зараження коронавірусом, 45 пацієнтів одужали. Таким чином, за добу було зафіксовано 224 нових випадки.

Нагадаємо, у Чернівецькій області 51 медичний працівник заразився коронавірусом, шестеро з них - на робочому місці. Також учора 11 нових випадків захворювання було зафіксовано в Одеській області.

Водночас, у Івано-Франківську захворюваність трохи знизилась. Тим не менш, п'ятеро інфікованих все ще знаходяться у важкому стані штучної вентиляції легенів.

Загалом, на ранок 9 квітня в усьому світі зареєстрували понад 1,5 млн заражень COVID-19. Від інфекції померли більше 88 тис. жителів планети.