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МОЗ повідомив про 1122 нових заражень коронавірусом в Україні

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Київ, Середа 11 серпня 2021 08:23
МОЗ повідомив про 1122 нових заражень коронавірусом в Україні Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 1122 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві та Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 648 осіб; летальних випадків - 25; одужали - 1 160 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 23633 особи, методом ІФА - 8963 особи, експрес-тестами - 20 604 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 261 354 особи;
  • одужали - 2 193 752 особи;
  • летальних випадків - 53 149.

Нагадаємо, МОЗ назвало вакцину, яка на 96% запобігає госпіталізації при COVID.

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Мінстерство охорони здоров'я України COVID-19
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МОЗ повідомив про 1122 нових заражень коронавірусом в Україні
МОЗ повідомив про 1122 нових заражень коронавірусом в Україні
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