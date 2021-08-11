МОЗ повідомив про 1122 нових заражень коронавірусом в Україні
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу виявили 1122 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві та Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували 648 осіб; летальних випадків - 25; одужали - 1 160 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 23633 особи, методом ІФА - 8963 особи, експрес-тестами - 20 604 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 261 354 особи;
- одужали - 2 193 752 особи;
- летальних випадків - 53 149.