МОЗ не рекомендує українцям їздити до країн, де зареєстрували коронавірус

Не подорожувати до країн, де зафіксовано випадки коронавірусу, рекомендує громадянам України Міністерство охорони здоров’я. Про це сказав на понеділковому брифінгу 24 лютого заступник глави міністерства Віктор Ляшко.

Зокрема, він зазначив, що на сьогодні встановлено, що понад 97% випадків інфікування коронавірусною інфекцією зареєстровано в Китаї. Решта 3% хворих зареєстровані в інших країнах.

"Наша рекомендація на сьогодні - по можливості відмовитися від подорожей до країн, де зареєстровані випадки коронавірусної інфекції, оскільки це сприятиме збереженню їхнього здоров’я", - наголосив Ляшко.

Нагадаємо, 24 лютого влада Італії підтвердила ще одну смерть від коронавірусу COVID-19. Помер 62-річний італієць у лікарні Сант-Анна в італійському місті Комо. Померлий мав низку хронічних захворювань у минулому. Його стан різко погіршився 23 лютого і медпрацівники Сант-Анни були змушені перевести його з відділення інфекційних захворювань в реанімацію, де згодом він помер.

За даними ВООЗ, пік епідемії коронавірусу в Китаї пройдено.

Наразі у світі зареєстровано понад 79 тис. підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19. Померли внаслідок зараження понад 2,6 тис. людей.