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МОЗ розігрує комп’ютери серед шкіл, де вакцинувались 80% вчителів

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про конкурс для шкіл, в яких вакцинували 80% педагогів. Заклади освіти можуть виграти комп'ютерні класи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра на брифінгу.

"Зараз проходить цікава акція в закладах освіти: всі школи, в яких будуть вакциновані більше 80% педагогів, можуть податись на конкурс і можуть розіграти комп'ютерні класи та гарнітури", - розповів він.

Раніше у прес-службі МОЗ повідомляли, що на конкурсі "Вакциновані й відкриті" можна виграти комп’ютери, гарнітури та роутери для закладів.

Розігрують:

  • 3 суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці.
  • 15 мініпризів: набори з 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.

Будь-який представник школи може зареєструвати школу онлайн за посиланням: cutt.ly/IQNTKQ3.

Дедлайн: 23:59 29 вересня 2021 року.

Нагадаємо, у МОЗ не виключають привілеї для вакцинованих.

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ВакцинаціяМінстерство охорони здоров'я України