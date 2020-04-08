У МОЗ пояснили правила самоізоляції для пацієнтів з легкою формою COVID-19

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я дав рекомендації по догляду за пацієнтів з легкою формою коронавірусу в умовах домашньої самоізоляції. Відповідні правила опубліковані на сторінці ЦГЗ в Facebook.

Повідомляється, що в деяких випадках лікарі можуть рекомендувати хворим коронавірусом в легкій формі залишатися вдома. Для цього необхідно дотримуватися наступних правил:

Людям з легкими проявами захворювання лікар може рекомендувати залишатися вдома в самоізоляції. У цьому разі необхідно дотримуватися ряду правил.

Розмістіть пацієнта в добре провітрюваному приміщенні.

Бажано, щоб доглядав один чоловік, який не відноситься до осіб з ризиком появи ускладнень. Відвідування пацієнта заборонено.

Члени домогосподарства повинні знаходитися в окремій кімнаті або підтримувати відстань не менше 1 м від пацієнта. Винятком є годують груддю. Вони повинні носити медичну маску, коли знаходяться поруч з дитиною, і мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд до контакту.

Варто обмежити рух пацієнта місцями загального користування.

Людина, яка доглядає, повинен носити медичну маску, коли знаходиться в одній кімнаті з пацієнтом.

Мийте руки після будь-яких контактів з пацієнтом або його найближчим оточенням.

Після миття рук з милом, витирати їх слід одноразовими паперовими рушниками.

Прикривайте рот і ніс під час кашлю або чхання одноразовими серветками. У разі відсутності серветок слід чхати і кашляти у згин ліктя.

Використовуйте одноразові медичні рукавички для догляду за пацієнтом і прибирання приміщення. До і після зняття медичних рукавичок слід мити руки.

Рукавички, маски і інші відходи після догляду за пацієнтом складайте в окремому контейнері (поліетиленовому пакеті) у тому ж приміщенні, де знаходиться хворий, до їх утилізації.

Уникайте обміну зубними щітками, предметами загального користування, постільною білизною тощо. Посуд після індивідуального використання необхідно мити з миючим засобом. Викидати посуд не слід.

Необхідно щодня очищати і дезінфікувати поверхні в найближчому оточенні хворого, а також ванну кімнату і туалет побутовим мийно-дезінфікуючим засобом.

Прати речі пацієнта можна звичайним милом. Для машинного прання рекомендується температуру 60-90 ° C і звичайні пральні порошки. Забруднена білизна заборонено струшувати, але можна збирати в загальний мішок.

Люди з симптомами хвороби повинні залишатися вдома до зникнення клінічних проявів та отримання негативного результату лабораторних досліджень.

Якщо у члена домогосподарства виникають симптоми гострої респіраторної інфекції (лихоманка, кашель, біль в горлі, утруднене дихання), з ним слід поводитись як з підозрілим на інфікованість SARS-CoV-2.

Також в ЦОЗ зазначили, що всі члени домогосподарства є контактними особами.

Зазначимо, станом на ранок 8 квітня в Україні підтверджені 1668 випадків зараження коронавірусом, 35 пацієнтів одужали. Таким чином, за добу було зафіксовано 206 нових випадків.

Також РБК-Україна писало, що в Україні приріст підтверджених випадків захворювання коронавирусной хвороби становить 14% за добу.