МОЗ роз'яснив застосування експериментального препарату проти COVID-19

Експериментальний препарат для лікування коронавіруса "Плаквеніл" можна використовувати лише під наглядом лікарів та з відома пацієнта. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК-Україна.

За словами міністра, даний препарат не можна використовувати для самолікування.

"У середині березня вперше були заяви від лікарів США, європейських лікарів про вдале використання "Плаквеніл" в комплексній терапії для лікування коронавіруса. Цей препарат був внесений в наш протокол лікування, як експериментальний препарат. Він може використовуватися виключно під наглядом лікарів в умовах медичного закладу. При використанні препарату чітко прописано, про надання інформованої згоди пацієнта для лікування цим препаратом. Але жодного процесу самолікування такого роду бути не може", - сказав Степанов.

Раніше повідомлялося, що препарат "Плаквеніл", яка може допомагати при лікуванні коронавіруса, буде введений в перелік медичних коштів, які йдуть за програмою "Доступні ліки".

Нагадаємо, 3 квітня в регіони України повинні були відправити 2250 упаковок препарату "Плаквеніл", який застосовують при важких і вкрай важких формах коронавирусной хвороби. Ще 750 упаковок залишилися в Києві для швидкого реагування.