МОЗ розгортає другу хвилю лікарень через коронавірус

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні готують лікарні до нової хвилі через COVID-19. МОЗ повідомляє, що у деяких областях різко зростає кількість заражених.

Про це він заявив на брифінгу.

В лікарні потрапляють люди, які мають тяжкий перебіг хвороб, через що потрібно розгортати другу хвилю лікарень.

"Черговий раз звертаюсь до вас. Подумайте про ці цифри. Подумайте, що скоро закінчиться і друга хвиля лікарень і третя", - заявив він.

Також на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що МОЗ буде відпрацьовувати механізми, як включати ті лікарні, які сьогодні не включені до першої хвилі.

Також він сказав, що МОЗ буде показувати на недоліки, які є в областях щодо визначеності і правильності побудови маршрутів паціентів.

"На першому місці по розгляду у нас буде Закарпатська область. Там значно зростає кількість випадків хворих на коронавірусну хворобу. В той же час ми бачимо, що є заповненість ліжок серед лікарень першої хвилі", - додав він.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 940 нових випадків коронавирусу, що є новим антирекордом.

Зазначимо, Україна станом на початок тижня потрапила в список країн "червоної зони".