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МОЗ розробило стратегію контролю онкозахворювань для зниження смертності

Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я розробило проект Національної стратегії контролю онкологічних захворювань. Стратегія розрахована на період до 2030 року.

Про це у ході брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"МОЗ за експертної підтримки спеціалістів галузі, ВООЗ, МАГАТЕ та пацієнтських організацій розробило проект Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року. Завдяки системному підходу МОЗ розраховує на суттєве зменшення смертності, спричиненої онкологічними захворюваннями", - зазначив міністр.

За його словами, найближчим часом цей проект винесуть на громадське обговорення.

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Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що в Україні більше мільйона онкохворих. За його словами, щорічно рак стає причиною смерті до 80 тисяч громадян.

Він підкреслив, що у 2019 році 35% випадків злоякісних новоутворень були виявлені на третій та четвертій стадії захворювання, що демонструє недостатню обізнаність про симптоми злоякісних новоутворень як серед лікарів первинної ланки, так і серед українців.

Так, відомство розширило перелік ліків для онкохворих. Міністерство додало до переліку 9 нових лікарських засобів, які закуповуються централізовано.

Як писало РБК-Україна раніше, у червні в МОЗ повідомили, що Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення раку.

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