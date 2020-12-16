МОЗ розробляє вісім цифрових проектів для боротьби з коронавірусом

В Україні розробляють вісім цифрових проектів для боротьби з коронавірусом. Проекти розробляє Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством цифровий трансформації та Національною службою здоров'я України.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

"В даний час ми працюємо над вісьмома цифровими проектами, серед яких інструменти для координації госпіталізацій, оптимізація звітів медустанов, цифровізація обліку і реєстрації підозрілих і підтверджених випадків COVID-19, поліпшення електронних напрямків на ПЛР-тестування", - сказав Кучер.

Він додав, що найближчим часом планують запровадити цифровізацію форми екстреного повідомлення про підозру на коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні з кінця листопада ввели новий спосіб виклику карети швидкої допомоги для заражених коронавірусом. У МОЗ розраховують, що це прискорить процес отримання допомоги хворим.

Також РБК-Україна писало, що Мінцифра готує нові цифрові інструменти у боротьбі з коронавірусом в Україні, серед яких електронний рецепт.