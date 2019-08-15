У МОЗ розповіли, куди звертатися при проблемах з вакцинацією

У разі виникнення проблем з вакцинацією, слід звернутися до Національної служби здоров'я України (НСЗУ) по гарячій лінії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

НСЗУ планує повідомляти місцеві департаменти охорони здоров'я для вирішення проблем з вакцинацією.

"Якщо пацієнт не отримав від свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра належної підтримки з вакцинації за календарем щеплень, або заповнення тих щеплень, які були пропущені, він може звернутися на гарячу лінію 1677 і повідомити про це Національну службу здоров'я України", - йдеться в повідомленні.

Також у МОЗ стверджують, що держава гарантує кожному пацієнту безкоштовну вакцинацію на первинній ланці медицини.

Зараз в Україні є всі вакцини від 10 інфекційних хвороб з Календарем щеплень. Це вакцини від гепатиту В, туберкульозу, кору, епідпаротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та ХІБ-інфекції.

Також пацієнтів просять телефонувати на гарячу лінію, якщо в закладі, до якого вони звернулися, немає безкоштовних щеплень, гарантованих державою.

У міністерстві застерегли, що в умовах низького рівня охоплення вакцинацією від дифтерії (69% серед дітей, дорослих ще менше) є високий ризик виникнення спалаху захворювання, і закликали робити щеплення. Подивитися список вакцин, які закуповує держава, і перевірити залишок вакцин у вашому регіоні можна в таблиці на сайті Моз України.

Раніше в Моз повідомили, без яких щеплень дітей не пустять в школу.

Нагадаємо, з початку 2019 року в Україні 56,5 тис. осіб захворіли на кір.