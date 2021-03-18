МОЗ розраховує на поставку 4 мільйонів доз COVID-вакцини в березні-квітні

До кінця березня Україна повинна отримати залишок вакцини AstraZeneca/Covishield. Також повинна нарешті прибути китайська вакцина Sinovac, яку уряд повинен був отримати ще на початку березня. Всього, за квітень-березень Україна повинна отримати 4 - 4,1 мільйона доз вакцини за різними напрямками.

"У нас найближчим часом є 1,5 млн доз вакцини Covishield, які ми маємо отримати, згідно з контрактом, до 31 березня. Є 700 тис. доз вакцини Sinovac, які ми повинні отримати також у березні цього року. У квітні ми повинні отримати інші вакцини Sinovac, 1,2 млн доз, ми повинні отримати близько 600-700 тис. доз від ініціативи COVAX", - сказав міністр.

У травні-червні Україна повинна отримати ще партію в рамках механізму COVAX. У червні можуть початися поставки вакцини Novavax, яка ще не отримала схвалення в західних країнах.

"У нас підписано ще 10 млн доз вакцини Novavax. Думаємо, ми почнемо отримувати її в червні цього року», - додав Степанов. Також протягом травня-червня очікуються поставки не менше 1,4-1,5 млн доз вакцини за механізмом COVAX", - зазначив Степанов.