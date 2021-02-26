МОЗ просить регіони переглянути епідситуацію: ризик зростання випадків COVID високий

Міністерство охорони здоров'я заявило про високий ризик зростання кількості випадків коронавірусу в країні. У зв'язку з цим регіони просять переглянути епідеміологічну ситуацію і ввести додаткові обмеження, в разі необхідності.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, найвищий рівень госпіталізацій у перерахунку на 100 тисяч населення зараз фіксують в Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях. Насторожує динаміка госпіталізацій у Житомирській і Миколаївській областях і в Києві.

"Ризик зростання кількості випадків по країні досить високий... Тому ми звернулися до голів державних адміністрацій з проханням провести засідання комісій ТЕБ та НС, переглянути епідситуації, і якщо це необхідно, вжити додаткових обмежувальних карантинних заходів", - заявив Ляшко.

Він додав, що дане зростання захворюваності є прогнозованим.