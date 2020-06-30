МОЗ прогнозує спалах коронавірусу після вихідних в Одесі

На ці вихідні сотні українців поїхали відпочивати в Одесу, але не дотримувались карантинних обмежень. Недотримання правил та рекомендацій МОЗ призводить до спалаху коронавірусу.

Про це заявив на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

Як він зазначив, на кадрах було видно, що люди не дотримувались карантин у в нічних клубах та на пляжах.

"Тобто некористування масками, повне недотримання соціальних дистанцій, некористування антисептиків - все це призводить до підвищення рівня захворюваності на COVID-19", - заявив він.

Нагадаємо, станом на 30 червня в Україні зафіксували ще 706 заражених коронавірусом, зокрема в Одеській області 66 нових випадків.

Відзначимо, на виїзді з Одеси в районі селища Алтестово утворилася велика пробка в останній вихідний.

Крім того, були опубліковані фото багатотисячного натовпу українців, які гуляли по Одесі.