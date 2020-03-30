МОЗ закликав українців повідомляти у разі відмови від тестування на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я закликало громадян повідомляти на гарячу лінію, якщо їм відмовляють у тестуванні на коронавірус. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

У відомстві пообіцяли забезпечити тестами тих, хто цього потребує.

"Ми отримуємо від населення повідомлення про те, що їм відмовляють у тестуванні. Я хочу звернутися до всіх громадян, які мають підстави для проведення тестування. Про кожну відмову в тестуванні, будь ласка, повідомляйте на гарячу лінію. Ми на національному та регіональному рівні з фахівцями будемо розглядати кожне таке звернення, щоб максимально забезпечити проведення тестувань всіх, хто цього потребує", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість випадків, захворювання коронавірусом до 480. За останню добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання.

Крім того, в Україні у зв'язку з коронавірусом з 12 березня і до 24 квітня введений карантин. Також з 27 березня Україна повністю закрила свої кордони як для іноземців, так і для українців, які не встигли повернутися в країну з-за кордону.