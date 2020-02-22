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МОЗ: ознак коронавірусу у евакуйованих в Нових Санжарах немає

Новини » Суспільство     22.02.2020 - 14:41
МОЗ: ознак коронавірусу у евакуйованих в Нових Санжарах немає
Фото: Дмитро Коваль (РБК-Україна)

Громадян в обсервації будуть обстежувати двічі на день

Станом на 22 лютого у жодного евакуйованого з Уханя, які перебувають в Нових Санжарах, не виявлено ознак зараження коронавірусом COVID-2019. Про це під час брифінгу у Кабміні заявив заступник міністра охорони здоров'я України Дмитро Коваль, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Коваля, вранішні дослідження громадян, які перебувають в обсервації, не виявили жодних ознак коронавірусу. Люди в обсервації будуть проходити обстеження двічі на день.

"Результати вранішнього медичного обстеження є позитивними: в жодної особи, яка перебуває в обсервації, не виявлено ознак захворювання. Хочу наголосити, що всі люди почуваються добре - і пасажири літака, і члени екіпажу”, - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні евакуйовані з Уханя здадуть кров для аналізу на присутність коронавірусу COVID-2019. Громадян в обсервації кожні три дні перевірятимуть на коронавірус за допомогою українських тест-систем.

Також РБК-Україна писало, що літак та автобуси, якими українців та іноземців було доставлено із китайського міста Ухань, продезінфікували. У МВС зазначали, що всі автобуси "пройшли потрійну експозицію" після використання.

Як відомо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули в медичний заклад "Нові Санжари" у Полтавській області. Евакуйовані 14 днів перебуватимуть в обсервації на території медичного закладу.

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