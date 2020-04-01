МОЗ: препаратами від коронавірусу будуть забезпечені всі, хто цього потребує

Препаратами від коронавірусу будуть забезпечені всі, хто цього потребує. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що є локальні протоколи країн, у яких передбачається застосування певних препаратів.

"Доказової бази щодо специфічного лікування ВООЗ не опублікувала. Втім, є локальні протоколи, протоколи певний країн, які передбачають застосування препаратів, які мають доказову базу, для лікування інших препаратів. Наприклад, проти малярії, ревматоїдного артриту, проти ВІЛ-інфекції. Саме комбінація цих препаратів в певних клінічних станах може бути допущена для лікування коронавірусної хвороби", - зазначив він.

Він додав, що всі дози препаратів, клінічні показники найближчім часом будуть у наказі МОЗ.

"Препаратами будуть забезпечені всі, хто цього потребує", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, станом на ранок 1 квітня в Україні кількість заражених новим коронавірусом склала 669. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.