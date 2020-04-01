ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ: препаратами від коронавірусу будуть забезпечені всі, хто цього потребує

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 10:20
МОЗ: препаратами від коронавірусу будуть забезпечені всі, хто цього потребує
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

У наказі МОЗ буде перелік препаратів

Препаратами від коронавірусу будуть забезпечені всі, хто цього потребує. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що є локальні протоколи країн, у яких передбачається застосування певних препаратів.

"Доказової бази щодо специфічного лікування ВООЗ не опублікувала. Втім, є локальні протоколи, протоколи певний країн, які передбачають застосування препаратів, які мають доказову базу, для лікування інших препаратів. Наприклад, проти малярії, ревматоїдного артриту, проти ВІЛ-інфекції. Саме комбінація цих препаратів в певних клінічних станах може бути допущена для лікування коронавірусної хвороби", - зазначив він.

Він додав, що всі дози препаратів, клінічні показники найближчім часом будуть у наказі МОЗ.

"Препаратами будуть забезпечені всі, хто цього потребує", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, станом на ранок 1 квітня в Україні кількість заражених новим коронавірусом склала 669. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

Кількість захворювань коронавірусом в Україні перевищила 660: список по областях Коронавірус в Україні: МОЗ опублікував свіжі дані
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнимедпрепаратыКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся