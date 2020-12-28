МОЗ попередив про ріст випадків COVID-19 в січні

Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав організаторів святкових заходів контролювати дотримання карантинних вимог. За його словами у січні в Україні очікується збільшення нових випадків коронавірусу.

Про це Максим Степанов заявив під час брифінгу.

"Я звертаюсь і закликаю організаторів (святкових заходів, - ред), організуйте, будь ласка, процес так, щоб протиепідемічні правила було дотримано", - сказав Степанов.

Також він наголосив на тому, щоб всі контролюючі органи на святкових подіях перевіряли дотримання правил.

"Це головне зараз, тому що за нашими прогнозами після новорічних свят ми прогнозуємо збільшення кількості хворих і це в нас буде припадати на січень", - додав міністр.

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