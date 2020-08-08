МОЗ презентує звіт про готовність лікарень другої хвилі коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов представить звіт про готовність лікарень другої хвилі коронавірусу. Таке рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів на виконання доручення президента.

Про це в Telegram написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, статистика буде стосуватися кожної області.

"Така статистика повинна бути представлена ​​по кожній області і враховувати кількість ліжкомісць, забезпеченість засобами індивідуального захисту, ліками, киснем і медичним персоналом", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів мобілізувати сили для запобігання другої хвилі коронавируса.

Раніше РБК-Україна писало, що рішенням уряду з 9 по 30 серпня закриваються контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з окупованих Кримом для запобігання поширенню COVID-19.

Відзначимо, в Україні четверту добу поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових випадків коронавируса - за 7 серпня підтвердили 1489 нових захворювань.