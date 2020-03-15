МОЗ застерігає від покупок псевдоліків від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України застерігає від шахраїв, які продають псевдоліки від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МОЗ у Telegram.

Як повідомляється, у мережі з'являються рекламні оголошення, в яких пропонується придбати нібито засоби для лікування і профілактики коронавіруса.

"МОЗ України закликає українців не довіряти цій інформації та не купувати сумнівні препарати", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначають, що в разі підтвердження наявності коронавіруса лабораторними дослідженнями пацієнту в ізоляції надається симптоматичне лікування.

"Зараз у світі не існує спеціальних ліків від COVID-19", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що для повного одужання пацієнта, хворого коронавірусом, необхідно до шести тижнів. При цьому поки що не існує ліків для лікування COVID-19.

Крім того, вчені з Нідерландів вперше виявили антитіло, яке блокує інфекцію, викликану коронавірусом COVID-19. Професор клітинної біології Франк Гросфелд вважає, що виявлене антитіло може бути використане для виготовлення ліків проти коронавіруса.