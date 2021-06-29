МОЗ пропонує запровадити обов'язкову COVID-вакцинацію, але не для всіх

Невакциновані діти, за його словами, можуть обрати дистанційний формат навчання.

"Я б запроваджував подібні норми в законі: не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані і не мають на це об’єктивних причин, абсолютних медичних протипоказів", - зазначив він.

Кузін зазначив, що обов'язково мають вакцинуватись працівники освіти, сфери обслуговування.

"Ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов’язковість доволі важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріш власний вибір людини", - зазначив він.