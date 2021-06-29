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МОЗ пропонує запровадити обов'язкову COVID-вакцинацію, але не для всіх

Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я України пропонують не допускати невакцинованих від коронавірусу дітей до школи. Також пропонують обов'язкову вакцинацію для частини дорослого населення.

Про це заявив в інтерв'ю виданню "Ліга.life" головний санлікар Ігор Кузін.

Невакциновані діти, за його словами, можуть обрати дистанційний формат навчання.

"Я б запроваджував подібні норми в законі: не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані і не мають на це об’єктивних причин, абсолютних медичних протипоказів", - зазначив він.

Кузін зазначив, що обов'язково мають вакцинуватись працівники освіти, сфери обслуговування.

"Ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов’язковість доволі важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріш власний вибір людини", - зазначив він.

Нагадаємо, понад 43 тисячі українців отримали щеплення у суботу.

Також у МОЗ назвали країни, які визнають українські паспорти вакцинації.

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ВакцинаціяМінстерство охорони здоров'я України