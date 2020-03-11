МОЗ отримав 43 підозри на коронавірус, один зразок досліджують

Станом на 11 березня Центр громадського здоров’я України отримав 43 підозри про захворювання на коронавірус, із яких 1 підтверджено (3 березня), ще 1 зразок перебуває на стадії дослідження. Про це йдеться у прес-службі МОЗ.

Як зазначається, 41 зразок отримав негативний результат.

"Пам’ятайте! Звичайне миття рук попереджає зараження не лише новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки варто 20 - 40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%", - радять в МОЗ.

Зазначимо, у Києві вводиться карантин через коронавірус, у зв'язку з цим буде заборона масових заходів і закриття шкіл.

Додамо, Міністерство закордонних справ України, на тлі збільшення кількості захворювань на коронавірус, оприлюднило рекомендації громадянам, які перебувають у Японії та Ізраїлі, або збираються подорожувати у ці країни.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я Британії і депутат-консерватор Надін Доррис повідомила, що у неї діагностували коронавірус. Вона заявила, що вжила всі рекомендовані запобіжні заходи, і, після виявлення, самостійно ізолювалася вдома.