МОЗ отримав 12 нових повідомлень про підозру на коронавірус

Впродовж минулої доби, 14 березня, до Центру громадського здоров'я надійшло 12 повідомлень про підозру на зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

За даними МОЗ, вчора підозри на захворювання коронавірусом було зафіксовано у Чернівецькій (5 підозр), Рівненській (3), Черкаській (1), Волинській (1), Київській (1) та Тернопільській (1) областях. Всього з початку року до Центру надійшло 79 повідомлень про підозру на COVID-19.

"З початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19", - додали в МОЗ.

Крім того, станом на ранок 15 березня в Україні не підтверджено жодного нового випадку коронавірусу COVID-19. В Україні як і раніше офіційно підтверджено 2 випадки у Чернівецькій області та один летальний у Житомирській.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Єгипті через спалах коронавірусу в готелях курортів Шарм-ель-Шейх та Хургада на карантин відправили українських туристів. Громадяни України повернуться додому після закінчення карантину, якщо лабораторні тести на COVID-19 виявляться негативними.

Також РБК-Україна писало, що в Узбекистані було підтверджено перший випадок коронавірусу. Хворобу діагностували у чоловіка, який нещодавно повернувся із Франції.