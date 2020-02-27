МОЗ Польщі заперечує появу коронавіруса в країні

Ілюстративне фото (freepik)

У країні є 47 осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію, проте, вони не підтверджені

Міністерство охорони здоров'я Польщі спростувало інформацію ЗМІ про госпіталізацію зараженої коронавірусом пацієнтки, яка приїхала з Таїланду. Про це заявив представник служби охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич, пише Wpolityce.

Андрусевич заявив, що в країні є 47 осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію, проте, вони не підтверджені.

Раніше повідомлялося, що в Польщі зафіксовано перший випадок коронавірусу. У зв'язку з поганим самопочуттям, 22 лютого 25-річна дівчина повернулася у Польщу з Таїланду, де перебувала майже місяць. У неї були виражені симптоми ГРВІ.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 9:00 27 лютого у Європі зареєстровано 481 випадок інфікування коронавірусом COVID-19 с 14 смертельними випадками.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Швейцарії підтвердили три нових випадки інфікування китайським коронавірусом COVID-19.

За станом на 12:00 27 лютого коронавірусом в Швейцарії заразилися 4 людини. Зазначимо, що ще вранці повідомлялося про один випадок інфекції в країні.