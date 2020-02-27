ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ Польщі заперечує появу коронавіруса в країні

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 15:28
МОЗ Польщі заперечує появу коронавіруса в країні
Ілюстративне фото (freepik)

У країні є 47 осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію, проте, вони не підтверджені

Міністерство охорони здоров'я Польщі спростувало інформацію ЗМІ про госпіталізацію зараженої коронавірусом пацієнтки, яка приїхала з Таїланду. Про це заявив представник служби охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич, пише Wpolityce.

Андрусевич заявив, що в країні є 47 осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію, проте, вони не підтверджені.

Раніше повідомлялося, що в Польщі зафіксовано перший випадок коронавірусу. У зв'язку з поганим самопочуттям, 22 лютого 25-річна дівчина повернулася у Польщу з Таїланду, де перебувала майже місяць. У неї були виражені симптоми ГРВІ.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 9:00 27 лютого у Європі зареєстровано 481 випадок інфікування коронавірусом COVID-19 с 14 смертельними випадками.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Швейцарії підтвердили три нових випадки інфікування китайським коронавірусом COVID-19.

За станом на 12:00 27 лютого коронавірусом в Швейцарії заразилися 4 людини. Зазначимо, що ще вранці повідомлялося про один випадок інфекції в країні.

У Швейцарії різко зросла кількість заражених коронавірусом На Донбасі посилили заходи на КПВВ через коронавірус
Новини України ПольшаКоронавірусЕпідемія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся