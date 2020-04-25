МОЗ поки не планує залучати до боротьби з коронавірусом студентів-медиків

Міністерство охорони здоров'я поки не планує залучати студентів-медиків до роботи по боротьбі з коронавірусом. Про це повідомив глава відомства Максим Степанов на брифінгу в суботу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, студентів та інтернів хотіли залучати тільки на добровільних засадах для організаційно-технічних заходів щодо боротьби з коронавірусом, і вони заповнили відповідні анкети.

"Але на сьогодні такої необхідності немає. У нас цілком вистачає наших медичних працівників. Але якщо виникне така необхідність, у нас є всі дані про добровольців, які вони заповнили, і вони відразу будуть залучені. Ця робота ведеться на рівні регіонів, відповідними особами в департаментах охорони здоров'я", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, в березні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що МОЗ планує залучити до боротьби з коронавірусом студентів-медиків. Таким чином у міністерстві розраховували надати допомогу лікарям, оскільки очікувалося, що приблизно 5-7% людей, інфікованих коронавірусом, будуть потрапляти в реанімації.

Зазначимо, в Україні за минулу добу зафіксовано 478 нових випадків COVID-19, а загальне число інфікованих становить 8125 осіб. При цьому 10 випадків підтвердили в анексованому Криму, серед яких два медики.