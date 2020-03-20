МОЗ підтвердив третій випадок коронавірусу в Київській області

Центр громадського здоров'я України підтвердив третій випадок коронавірусу в Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦГЗ у Facebook.

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 п'ятниці, 20 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні досягла 40. Регіональна лабораторія підтвердила нове зараження коронавірусом у Київській області.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків голови Київської ОДА Василь Володін повідомив про виявлення третього випадку коронавірусу в Київській області. При цьому в ОДА не повідомили жодних подробиць про третього зараженого.

Також РБК-Україна писало, що в МОЗ заявили про різке збільшення кількості заражених коронавірусом в Україні. У Чернівецькій області сьогодні зафіксували 10 нових випадків коронавірусу. Тоді загальна кількість хворих становила - 39.

Додамо, за даними МОЗ, сьогодні перші випадки коронавірусу було зафіксовано у Харківській області та Львові. Мер Львова розповів, що заражений коронавірусом місцевий житель нещодавно повернувся з-за кордону. Зараження коронавірусом у львів'янина підтвердили 2 приватні клініки в Києві та Львові.

Крім того, сьогодні стало відомо про видужання першого хворого коронавірусом в Україні. Повторні тести на коронавірус пацієнта були негативними, тому його виписали з лікарні.