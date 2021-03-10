МОЗ підтвердив реєстрацію вакцини від коронавіруса Sinovac

Міністерство охорони здоров'я підтвердило реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac Coronavac. Це вже третя вакцина, схвалена для використання в Україні.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

За його словами, дане рішення було ухвалене на основі вивчення матеріалів, які були надані виробником, а саме реєстраційних посвідчень, а також проведення аналізу "користь-ризик".

"Вчора Міністерством охорони здоров'я було прийнято рішення про державної реєстрації для екстреного медичного застосування під зобов'язанням вакцини для профілактики COVID-19 виробництва компанії Sinovac Coronavac", - повідомив Іващенко.

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