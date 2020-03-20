МОЗ підтвердило перший випадок зараження коронавірусом у Львові

Міністерство охорони здоров'я України підтвердило перший випадок зараження коронавірусом у Львові. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Відзначається, що лабораторно підтверджений випадок коронавірусу у чоловіка 1950 року народження, який протягом останніх 14 днів повернувся з Німеччини.

"Пацієнт ізольований, йому надається лікування", - йдеться в повідомленні.

Станом на вечір 20 березня, в Україні 27 випадків інфікування коронавірус, 3 з них - летальні.

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у Львові зафіксували перший випадок коронавірусу в місті.

Раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що коронавірус продовжить поширюватися Україною, так що найважче попереду чекає українців. Він додав, що медики щодня отримують результати тестів на коронавірус з підтвердженням.

Крім того, станом на ранок 20 березня в Україні офіційно підтверджено 26 випадків коронавірусу. Так, в Україні коронавірус підтвердили в Івано-Франківській, Житомирській, Дніпропетровській, Київській, Донецькій, Чернівецькій областях та в Києві.