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МОЗ підтвердив відсутність нових випадків коронавірусу в Україні

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 11:46
МОЗ підтвердив відсутність нових випадків коронавірусу в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ЦОЗ перевірив всі 20 зразків на наявність коронавіруса

Центр громадського здоров'я (ЦОЗ) України не підтвердив наявність коронавіруса у 6 осіб, які раніше були госпіталізовані з підозрою на захворювання. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Також негативні результати показали 14 зразків осіб, які контактували з хворим на коронавірус.

Станом на ранок 8 березня в Україні зареєстровано 1 випадок COVID-19. У вірусологічній референс лабораторії ЦОЗ досліджені всі 20 доставлених зразків матеріалів, в тому числі 6 відібраних від осіб з підозрою на COVID-19 і 14 від контактних. Всі результати від'ємні, коронавирусной інфекції не виявлено", - повідомили в МОЗ.

Нагадаємо, 3 березня в Чернівцях був зафіксований перший випадок коронавіруса в Україні. Позитивний результат показав чоловік, який раніше подорожував на території Італії. Як раніше відзначали медики, стан пацієнта стабільний, хоча у нього фіксують коливання температури тіла протягом дня.

Також РБК-Україна писало, що у Європі кількість підтверджених випадків коронавіруса становить понад 9 тисяч чоловік. У світі захворіли COVID-19 понад 106 тисяч чоловік.

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