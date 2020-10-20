МОЗ планує закупити автоматичні системи для тестування на COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України отримало від Кабінету міністрів 160 млн гривень. На ці кошти відомство планує закупити автоматичні системи для тестування на коронавірус.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі "Без черги. Чи будуть приватні лабораторії тестувати на COVID-19 безкоштовно".

За його словами, таке обладнання має не тільки прискорити тестування, але й дозволить вирішити проблему дефіциту лабораторного персоналу.

"Плануємо збільшувати потужності виключно коштом автоматичних станцій. Це зменшить час очікування результату", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України має намір коштом приватних лабораторій скоротити термін здійснення тестування на коронавірус. На залучення приватних лабораторій вже виділили 100 млн гривень.

Крім того, глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що у грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих коронавірусом, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться.