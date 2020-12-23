МОЗ планує вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Затверджений Міністерством охорони здоров'я план вакцинації від коронавірусу передбачає щеплення 23 млн українців. Для цього знадобиться 40 млн доз вакцини від коронавірусу.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, вже починається підготовка кабінетів щеплення та мобільних бригад, які будуть вакцинувати українців.

"Я розумію, що для цього нам треба буде 40 мільйонів доз... І так у нас прописано до першого кварталу 2022 року - за цей період ми готові й зможемо (за допомогою - ред.) спроможностей наших медичних працівників, логістичних (потужностей - ред.) охопити щепленнями 23 млн населення", - пояснив він.

Головний санлікар зазначив, що в державному бюджеті на 2021 рік на вакцини від коронавірусу закладено 2,6 млрд гривень. Крім того, Україна має отримати вакцину в рамках механізму COVAX.

Нагадаємо, до цього Ляшко розповів, що Україна веде переговори з ВООЗ для отримання вдвічі більшої кількості вакцини від коронавірусу в рамках COVAX. Уряд розраховує отримати ще 8 млн доз препаратів.

Додамо, національний план вакцинації українців від коронавірусу було затверджено МОЗом вчора, 22 грудня. План включає чотири етапи.